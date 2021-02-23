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وزارة المالية تنشر جدول توزيع الرواتب لإقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-23T08:37:06+0000
وزارة المالية تنشر جدول توزيع الرواتب لإقليم كوردستان

شفق نيوز/ من المقرر أن تباشر وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان بتوزيع الرواتب على الموظفين العاملين في القطاع العام.

ووفقاً للجدول الذي تحصلت وكالة شفق نيوز، على نسخة منه فإن التوزيع سيبدأ من يوم 25 من شهر شباط الجاري وينتهي في يوم 28 من الشهر نفسه.

وستباشر الوزارة بعد غد الخميس توزيع الرواتب على وزارة الصحة ، وديوان و الوية قوات البيشمركة، و وحدات قوات 70 و80، و وزارة المالية والاقتصاد، و وزارة الداخلية وقوات "الزيرفاني"، قوات الدفاع والطوارئ، مديريات الجنسية في الاقليم، وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين، ذوي ضحايا الشهداء والمؤنفلين، والسجناء السياسيين.

ويوم الجمعة سيتم توزيع الرواتب على كل من: وزارة التربية، مجلس الأمن، المؤسسة العامة للأمن، و وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وذوي الاحتياجات الخاصة، ومجلس القضاء، و وزارة العدل، و وزارة الثروات الطبيعية، ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية، و وزارة التخطيط، و وزارة الصناعة والتجارة، و وزارة النقل والمواصلات، وديوان الرقابة المالية، وهيئة حقوق الانسان، وهيئة المناطق الكوردستانية خارج الحدود الادارية للاقليم، وهيئة البيئة، وهيئة الاستثمار، وهيئة النزاهة، والمفوضية العليا المستقلة للإنتخابات والاستفتاء، والهيئة العامة لشؤون الالغام، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ويوم السبت توزيع الرواتب على هذه الوزارات والدوائر الحكومية: وزارة البلديات والسياحة، ورئاسة الإقليم، والبرلمان، ومجلس الوزراء، وزارة الكهرباء، وزارة الزراعة والموارد المائية، وزارة الاعمار والاسكان، وزارة الثقافة والشباب، رئاسة الاقليم، مجلس الوزراء، رئاسة البرلمان، والمتقاعدون في وزارة البيشمركة.

المتقاعدون المدنيون يتسلمون رواتبهم يوم الاحد، وفقا للجدول.

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