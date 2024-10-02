وزارة المالية الكوردستانية "تزف بشرى" بشأن الرواتب لموظفي الإقليم

شفق نيوز/ كشفت وزارة المالية والاقتصاد بحكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، عن تفاصيل مفاوضات وفدها في العاصمة الاتحادية بغداد، فيما يتعلق برواتب موظفي الإقليم.

وذكر بيان للوزارة، ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "منذ ثلاثة أيام يتواجد وفد في بغداد لبحث مسألة رواتب الموظفين في اقليم كوردستان، وعقدوا العديد من الاجتماعات ووصلوا إلى اتفاقات عدة".

وأضاف البيان، أنه "بعد إنهاء جميع الاجراءات المتعلقة بتمويل رواتب الموظفين لشهر أيلول، تم إرسال مبلغ 598 مليار دينار لتمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والموظفين العقود لشهر آب".

وتابع: "سيتم البدء بتوزيع رواتب الموظفين لشهر آب في يوم الجمعة 4 تشرين الاول حيث ستنتهي العملية خلال ايام وفق قرار وزير المالية في الاقليم".

وبحسب البيان، فمن المقرر صرف جميع الاستقطاعات المتوقفة من شهر شباط الى اب من قبل المالية الاتحادية في الاسبوع المقبل، والتي كانت متوقفة بحجج مختلفة.

وأشار بيان المالية الكوردستانية، إلى أنه "بعد صرف رواتب القوات الأمنية لشهر أيلول وجميع الاستقطاعات للشهور الأولى من السنة الحالية لغاية شهر آب، سيتم البدء مباشرة بتوزيع رواتب شهر أيلول في الأسبوع المقبل".