وزارة المالية العراقية تمول بـ631 مليار دينار رواتب موظفي الاقليم لشهر تشرين الثاني

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، أن وزارة المالية في الحكومة الاتحادية أرسلت أكثر من 631 مليار دينار لتمويل رواتب شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وقالت المالية الكوردستانية في بيان اليوم، إن وزارة المالية العراقية أودعت فقط 631 مليارا و335 مليون دينار في حساب فرع أربيل للبنك المركزي العراقي لتمويل رواتب شهر تشرين الثاني/ نوفمبر للموظفين ومن يتقاضون الرواتب في اقليم كوردستان.

وفي وقت سابق من صباح اليوم أعلنت حكومة اقليم كوردستان، البدء بصرف رواتب الموظفين والعاملين بالقطاع العام لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وذكرت الحكومة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بناء على قرار الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء في إقليم كوردستان، وبناء على توصية رئيس الحكومة مسرور بارزاني، زار وفد كوردي، بغداد، للتباحث مع وزارة المالية الاتحادية لحل مسألة رواتب الإقليم.

وأضافت أن "توزيع رواتب شهر أكتوبر/تشرين الأول، سيبدأ يوم الثلاثاء 17/ 12"، وفيما ثمنت صبر موظفي إقليم كوردستان، أكدت أنها "لن تتنازل عن حقوقهم بأي شكل من الأشكال".

وصباح يوم الأحد 15 من شهر كانون الاول/ديسمبر الجاري، وصل وفد من وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، الى العاصمة بغداد، للتباحث مع الجهات الاتحادية المعنية بمسألة تأخر تمويل الرواتب للأشهر الثلاثة تشرين الأول/أكتوبر، وتشرين الثاني نوفمبر الماضيين وشهر كانون الأول/ديسمبر الجاري.

ويعاني الموظفون والعاملون في القطاع العام باقليم كوردستان من اوضاع معيشية صعبة جراء تأخر صرف مرتباتهم ومستحقاتهم الشهرية، وبسبب ذلك بدأت الاضرابات عن الدوام الرسمي تتصاعد بوتيرة عالية في محافظة السليمانية لتشمل قطاعات حيوية من المستشفيات والمدارس وغيرها من الدوائر والمؤسسات الحكومية.