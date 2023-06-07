وزارة الكهرباء: عودة إمداد الطاقة لوضعه الطبيعي في إقليم كوردستان خلال أيام

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، استعادة جزء كبير من الطاقة الإنتاجية للكهرباء مع انتهاء المرحلة الأولى من عملية إصلاح وإعادة تأهيل حقل "كورمور" من قبل شركة "دانة غاز" الإماراتية.

وعلى مدى أربعة أيام، كان وضع الطاقة في إقليم كوردستان "سيء للغاية"، حيث كانت تنقطع منظومة شبكة الكهرباء الوطنية لساعات طويلة في حين عزت وزارة الكهرباء السبب إلى إصلاح وتجديد المعدات في الحقل المذكور من قبل شركة "دانة غاز".

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، من المقرر الانتهاء من المرحلة الثانية من العملية، بحلول 16 من هذا الشهر وستتم معه عودة الكهرباء إلى وضعها الطبيعي بشكل كامل وسيصل الإنتاج إلى 4،200 ميجاوات.

وفي يوم 22 من شهر أيار الماضي شرعت شركة دانا غاز في العملية السنوية إعادة تأهيل وإصلاح حقل "كورمور" مما قلل من إنتاج الكهرباء بمقدار 1000 ميغاواط في الإقليم.

وقالت الوزارة أيضا إنها: خلال عملية الإصلاح، حاولت وزارة الكهرباء التقليل من تأثير خفض إنتاج الطاقة على المواطنين إلى أدنى حد، ومن أجل ذلك قد أوقفت الإمداد للمصانع الكبيرة.