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وزارة الكهرباء تعلن زيادة ساعات تجهيز الطاقة في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-27T11:04:39+0000
وزارة الكهرباء تعلن زيادة ساعات تجهيز الطاقة في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان يوم الخميس أن معدل إنتاج الطاقة في محطة كرميان ارتفع لتصل إلى 85 ميغاواط، مبينة أن الإنتاج مستمر بالزيادة يوميا.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنه بعد 12 آيار من العام 2021، وبدء شركة "آكريكو" بإنتاج الطاقة في محطة "كرميان" فإن معدل إنتاج الكهرباء في المحطة وصل إلى 85 ميغاواط.

وأضاف البيان أنه يوميا إنتاج الطاقة الكهربائية يزداد أكثر، ومن المقرر وإلى نهاية شهر حزيران المقبل، يصل معدل الإنتاج إلى 165 ميغاواط في المحطة، وسيتم تحويلها على شبكة الكهرباء الوطنية في إقليم كوردستان، وسيكون لها منفعة جيدة تعود على كوردستان عامة وإدارة منطقة "كرميان" خاصة.

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