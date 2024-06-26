وزارة الكهرباء بإقليم كوردستان تعلن العودة التدريجية للطاقة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء في اقليم كوردستان، يوم الأربعاء، البدء بإمداد الغاز من حقل كورمور إلى محطات الكهرباء في مناطق ومدن الإقليم.

وقالت الوزارة في بيان، إنه سيعود وضع الطاقة تدريجيا الى طبيعته خلال الساعتين المقبلتين.

وكانت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان قد أعلنت في وقت سابق قبل ظهر اليوم، أن شركة "دانة غاز" علّقت صادرات الغاز من حقل كورمور، ما تسبب بنقص في امدادات الطاقة بالاقليم.

وبينت، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن تعليق الغاز كان اليوم في تمام الساعة 9:00 صباحاً، بسبب مشكلة فنية، موضحة أن هذا التوقف تسبب في نقص قدره 2000 ميغاواط في محطات توليد الكهرباء.

وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل بالتعاون مع وزارة الثروات الطبيعية ومركز التحكم والسيطرة في الكهرباء في إقليم كوردستان لحل المشكلة وإعادة إمداد الطاقة إلى وضعه الطبيعي.