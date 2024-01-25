وزارة الكهرباء الكوردستانية: إيقاف إنتاج الطاقة بسبب اندلاع حريق بحقل "كورمور"

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان العراق، يوم الجمعة، إيقاف انتاج الطاقة الكهربائية بسبب اندلاع حريق في حل "كورمور" الغازي في محافظة السليمانية جراء تعرضه لقصف صاروخي.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، أنه "نسترعي انتباه المشاركين على منظومة الشبكة الوطنية أنه في تمام الساعة 10:22 مساء يوم 2025/1/25 وبسبب اندلاع حريق في حقل غاز "كورمور" وحرصا على سلامة الموظفين والحقل تم إيقاف إمداد الغاز لجميع محطات الكهرباء"، مضيفا أن الحريق تسبب أيضا في انخفاض إنتاج الكهرباء الى أكثر من 2800 ميغاواط.

وأضاف البيان أن فرق الإطفاء حاليًا تعمل على السيطرة على الوضع ومع عودة الوضع الى طبيعته ستعود الكهرباء كما كانت.

وكان مصدر أمني قد افاد، مساء أمس الخميس، باستهداف حقل كورمور للغاز في جمجمال دون تحديد الأضرار.

وأبلغ المصدر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن "حقل كورمور للغاز، والذي تعمل فيه شركة دانة غاز الإماراتية، تعرض لهجوم وقصف، مما أدى إلى نشوب حريق ضخم في الحقل الغازي الذي يقع في ناحية قادر كرم في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية".

وأضاف المصدر؛ أن "سيارات الإطفاء والإنقاذ هرعت إلى مكان الحادث، وتم إطلاق صافرات الإنذار في المنشأة الغازية".