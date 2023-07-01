وزارة الكهرباء الكوردستانية: حققنا معدل تجهيز كبير خلال عطلة العيد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة اقليم كوردستان، يوم السبت، انها حققت نسبة انجاز عالية في توفير الطاقة خلال أيام عطلة العيد فاقت التوقعات.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انها "كانت قد وعدت المشتركين بانها ستوفر من 16-17 ساعة تجهيز يومية في ايام العيد"، كاشفة عن" معدلات توفيرها في محافظات الاقليم واداراتها المستقلة".

واوضح البيان ان "الوزارة وفرت 18.5 ساعة من الكهرباء لمدينة اربيل فيما كانت في السليمانية ودهوك وحلبجة 20 ساعة يوميا".

واشار البيان الى ان "ادارة كرميان كانت الاعلى في نسبة توفير الكهرباء اذ تم توفير 21 ساعة يوميا".

وكانت الوزارة أعلنت، في 27 حزيران الماضي، إن "ساعات التجهيز بالتيار الكهربائي خلال أيام العيد ستكون من 16 إلى 17 ساعة يومياً وذلك بنسبة انتاج تبلغ 3800 ميغاواط".