وزارة الكهرباء الكوردستانية تؤكد حدوث انقطاعات بإمداد الطاقة جراء خلل فني

شفق نيوز - أربيل

أكدت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان، يوم السبت، أنه نظراً لحدوث خلل فني وأعمال صيانة في عدد من وحدات محطات التوليد الغازية، فقد انخفض معدل إنتاج الطاقة الكهربائية، مشيرة إلى أن ذلك أدى إلى حدوث انقطاعات مؤقتة ومحدودة في التيار الكهربائي في بعض الأحياء السكنية والمناطق المحيطة بها في مدن الإقليم.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي، أن فرقها تعمل حالياً بالتنسيق مع كوادر المحطات الغازية على معالجة الخلل لإعادة التيار الكهربائي إلى وضعه الطبيعي في أقرب وقت ممكن.

وشهدت منظومة الطاقة الكهربائية في إقليم كوردستان، منذ مطلع شهر حزيران، تراجعاً ملحوظاً في ساعات التجهيز، وذلك نتيجة لانخفاض معدلات إنتاج الغاز من حقل "كورمور" الذي يغذي محطات توليد الطاقة.

ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها وكالة شفق نيوز فقد تراجع إنتاج الطاقة الكهربائية في الإقليم من 4500 ميغاواط إلى 3700 ميغاواط، مما يعني أن منظومة الكهرباء فقدت نحو 800 ميغاواط من طاقتها الإنتاجية الإجمالية، وهو ما أثر بشكل مباشر على استقرار التيار الكهربائي.

وفي سياق متصل، أفاد مراسل وكالة شفق نيوز في أربيل بأن أحياء المدينة بدأت تعاني فعلياً من نقص حاد في إمدادات الكهرباء الوطنية، مما دفع أصحاب المولدات الأهلية في العديد من الأحياء السكنية إلى البدء بتشغيل مولداتهم لتعويض النقص وتلبية احتياجات المواطنين.