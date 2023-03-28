وزارة الكهرباء الكوردستانية تتوقع زيادة في إنتاج الطاقة بفعل الأمطار الغزيرة

شفق نيوز/ صرّح المتحدث باسم وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان أوميد أحمد، يوم الثلاثاء، بأن هطول الأمطار الغزيرة وتدفق المياه إلى سدي دوكان ودربنديخان سيؤدي إلى زيادة إنتاج الكهرباء في كلتا المحطتين الكهرومائيتين.

وقال أحمد في تصريح للموقع الرسمي لحكومة الإقليم، إن "إنتاج الكهرباء في إقليم كوردستان يعتمد على محطتي كهرباء رئيسيتين هما دربنديخان ودوكان، إضافة إلى محطات الغاز والنفط الأسود والكاز".

وأضاف أن "المحطتين تعتمدان على مياه الأمطار التي تستند إلى خطة لتصريف المياه من وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كردستان بالتعاون مع وزارة الموارد المائية في الحكومة الاتحادية، وبالتالي يتم إنتاج الكهرباء من المحطتين ومزجها مع شبكة الكهرباء الوطنية في الإقليم".

وتابع المتحدث بالقول، "لحسن الحظ، غمر كلا السدين الكثير من المياه في الأيام القليلة الماضية، مع تدفق أكثر من 300 متر مكعب من المياه إلى السدين في الثانية، والآن يبلغ ارتفاع منسوب المياه في سد دوكان 492 مترا ومعدل المياه 173 مترا مكعبا في الثانية. وفيما يتعلق في سد دربنديخان، يبلغ ارتفاع منسوب المياه 468.80 مترا ومعدل تدفق المياه اليومي 173 مترا مكعبا في الثانية".