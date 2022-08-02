وزارة العمل الكوردستانية: يمكن للسجناء العمل في القطاع العام وخارج السجون

شفق نيوز/ أعلن مستشار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة إقليم كردستان يوم الثلاثاء، أن الوزارة تعمل حاليا على إجراءات توظيف نزلاء السجون الاصلاحية، وتمكينهم من العمل في القطاع العام أو الخاص وداخل والسجون لكسب معيشة.

وقال دلير صابر مستشار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في مؤتمر صحفي في السليمانية حضرته وكالة شفق نيوز، ان هناك ستة مراكز اصلاحية في اقليم كوردستان وتوجد في أماكن عمل يتقاضى المحكوم فيها أجور من عائدات العمل.

واضاف ان، عمل السجناء هو جزء من العملية الإصلاحية، لكن عملهم داخل وخارج المؤسسات الإصلاحية هو مسألة حساسة ويجب التعامل معها بحذر وكذلك يجب أن نسعى خلال فترة الحكم أن نوفر للمحكومين فرص عمل توفر لهم ولعائلاتهم مصدر عيش وتكون لديهم وظيفة عند عودتهم إلى المجتمع.

واشار إلى أن "الوزارة تحاول وضع الإجراءات اللازمة لعمل السجناء، على سبيل المثال، أي السجناء لهم الحق في العمل، فمنهم من يستطيع العمل خارج السجون في القطاع الخاص، والذين لا يمكنهم العمل أو داخل السجون، لكن يجب ان تكون اجراءات العمل تحت إشراف الوزارة.

أما بخصوص الأموال التي يتلقاها السجين؛ بين أنه يجب أن يبقى المال مع المحكوم عليه أو يرسل جزء منه إلى أسرة المحكوم عليه ، وسيتم التعامل مع كل هذه الأمور بإجراءات خاصة.

وقال إن "المراكز الاصلاحية في اقليم كوردستان في وضع مركزي، ونحاول أن نصل بالمراكز الاصلاحية الى المعايير الدولية المتبعة في الإصلاحيات".