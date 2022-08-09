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وزارة الشهداء والمؤنفلين توضح ظروف إعادة رفات 171 مؤنفلاً الى كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-09T13:00:29+0000
وزارة الشهداء والمؤنفلين توضح ظروف إعادة رفات 171 مؤنفلاً الى كوردستان

شفق نيوز/ أصدرت وزارة الشهداء والمؤنفلين في اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، توضيحاً بشأن إعادة رفات 171 مؤنفلاً الى الاقليم.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "تمكنّا بالتنسيق مع مؤسسة الشهداء الاتحادية من العثور على مقبرة جماعية عام 2019 في منطقة تل الشيخية الواقعة بصحراء السماوة تضم رفات 171 شخصاً قضوا في حملات الأنفال".

وأشارت الى انها حاولت "اعادة وفاة المؤنفلين الى الاقليم لمواراتهم الثرى في مراسم تليق بهم لكن اجراءات الاعادة تأخرت بسبب ظهور فيروس كورونا".

وتابعت "بعد تحسن الموقف الوبائي حاولنا مرة اخرى بالتنسيق مع الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية اعادة الرفات لكن عدداً من النواب الكورد في البرلمان العراقي قدموا اعتراضاً على إعادة رفات الشهداء وللأسف تسببوا بعرقلة العملية التي كانت تخطط لها حكومة الاقليم".

واكدت الوزارة "استمرار الجهود الحكومية لإعادة رفات هؤلاء الشهداء الـ171 الى الاقليم ومواراتهم الثرى في مراسم تليق بهم".

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