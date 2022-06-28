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وزارة الزراعة في إقليم كوردستان تعلن توفير 5000 فرصة عمل

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-28T06:57:48+0000
وزارة الزراعة في إقليم كوردستان تعلن توفير 5000 فرصة عمل

شفق نيوز/ أعلنت وزير الزراعة والمصادر المائية بيكرد طالباني، يوم الثلاثاء، عن توفير 5000 فرصة عمل لخريجي الكليات والمعاهد والدراسات الزراعية والبيطرية في الإقليم.

وقالت طالباني في مؤتمر صحفي عقدته اليوم في اربيل، إن هذه الفرص هي ضمن المشاريع الزراعية في القطاع الخاص، مبينة أن العاملين في هذا القطاع لهم الحق في الإحالة على التقاعد.

وأكدت أن الوزارة تدعم بقوة خريجي الأقسام الزراعية والبيطرية وتسعى إلى إيجاد وظائف لهم.

وافصحت طالباني عن قرب افتتاح أكبر مركز للبحوث الزراعية في الإقليم بالتعاون مع هولندا، مشيرة إلى أن هذا المركز سيوفر 1000 فرصة عمل للخريجين.

وتابعت بالقول إن الوزارة تعمل على ربط المشاريع الزراعية المحلية بالأسواق العالمية.

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