سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وزارة الزراعة في حكومة الاقليم تحظر استيراد الخيار والطماطم

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-10T12:56:40+0000
وزارة الزراعة في حكومة الاقليم تحظر استيراد الخيار والطماطم

شفق نيوز/ قررت وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة اقليم كوردستان، يوم الأحد، حظر استيراد الطماطم والخيار من دول الجوار.

وقالت وزيرة الزراعة بيكرد طالباني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "من أجل دعم المزارعين بشكل مباشر لبيع المنتجات المحلية من الطماطم والخيار والتصدير إلى الأسواق المركزية والعراقية، تقرر حظر استيراد هذه المحاصيل من دول الجوار".

واوضحت انه "تم حل هذه المشكلة بالتنسيق مع وزارة الزراعة الاتحادية"، معربة عن امتنانها لوزير الزراعة الاتحادي "لتجاوبه اليوم وموافقته على طلباتنا ومقترحاتنا في هذا الصدد".

واقدم ظهر اليوم عدد من الفلاحين على قطع طريق السليمانية - كركوك بمحصول الخيار وذلك احتجاجا على منافسة المستورد لهم وقلة الدعم الحكومي للمنتج المحلي.

related

القضاء الأعلى في إقليم كوردستان يصدر توضيحا حول حادث الحريق بمبناه

Date: 2021-12-18 08:58:24
القضاء الأعلى في إقليم كوردستان يصدر توضيحا حول حادث الحريق بمبناه

قصف مدفعي ايراني يطال منطقة حدودية في اقليم كوردستان

Date: 2020-06-16 12:03:07
قصف مدفعي ايراني يطال منطقة حدودية في اقليم كوردستان

الصحة الكوردستانية تشخّص ارتفاعاً ملحوظاً بإصابات كورونا وناقلي الفيروس

Date: 2020-10-22 08:08:09
الصحة الكوردستانية تشخّص ارتفاعاً ملحوظاً بإصابات كورونا وناقلي الفيروس

17 حالة وفاة بفيروس كورونا في اقليم كوردستان وسط انخفاض بأعداد الإصابات

Date: 2021-11-01 13:12:31
17 حالة وفاة بفيروس كورونا في اقليم كوردستان وسط انخفاض بأعداد الإصابات

بريطانيا تخطر إقليم كوردستان عن تحركات لتعزيز التعاون بأربعة مجالات منها العسكرية

Date: 2022-06-05 15:27:37
بريطانيا تخطر إقليم كوردستان عن تحركات لتعزيز التعاون بأربعة مجالات منها العسكرية

رئيس اقليم كوردستان يوجه رسالة الى المجتمع الدولي بشأن قصف أربيل

Date: 2021-02-16 07:14:56
رئيس اقليم كوردستان يوجه رسالة الى المجتمع الدولي بشأن قصف أربيل

الوباء في كوردستان.. 11 حالة وفاة و355 إصابة جديدة

Date: 2021-11-20 14:00:42
الوباء في كوردستان.. 11 حالة وفاة و355 إصابة جديدة

الزراعة الكوردستانية: الطحين المورد للإقليم يحتوي على مواد قاتلة

Date: 2021-09-19 18:05:33
الزراعة الكوردستانية: الطحين المورد للإقليم يحتوي على مواد قاتلة