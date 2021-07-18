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وزارة الزراعة في اقليم كوردستان تحذر من الحمى القلاعية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-18T12:45:30+0000
وزارة الزراعة في اقليم كوردستان تحذر من الحمى القلاعية

شفق نيوز/ دعت وزارة الزراعة في حكومة اقليم كوردستان، يوم الاحد، المواطنين وبائعي الأغنام الى توخي الحذر من "الحمى القلاعية"، بالتزامن مع حلول عيد الاضحى حيث يقبل الناس على شراء الاغنام وذبحها.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه يجب على المواطنين في الاقليم الذين يريدون تقديم الاضاحي في عيد الاضحى اتخاذ الاحتياطات الصحية بعد انتشار مرض الحمى النزفية في العراق.

وأكدت ضرورة أن تكون الحيوانات سليمة وغير مصابة بمرض ويجب ذبحها في المجزرة لاجراء الفحوصات عليها لضمان السلامة الصحية ووضع لحم الاضاحي في اكياس شفافة ونظيفة عند توزيعها.

ونبهت إلى أن الذبح في المنازل والاحياء السكنية يتسبب في انتشار المرض وتلوث البيئة فضلاً عن أنها ظاهرة غير حضارية، مؤكدة تسجيل اصابات بالحمى القلاعية.

وحثت الوزارة المواطنين على عدم ملامسة لحوم الاضاحي مباشرة بل تركها في الثلاجة لمدة 24 ساعة واستخدام الكفوف عند لمس اللحم والحيوانات.

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