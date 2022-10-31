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وزارة الزراعة باقليم كوردستان تضع عدادات على آبار المياه

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-31T09:52:45+0000
وزارة الزراعة باقليم كوردستان تضع عدادات على آبار المياه

شفق نيوز/ اعلنت مديرية الموارد المائية في إدارة گرميان، يوم الاثنين، ان وزارة الزراعة في حكومة اقليم كوردستان ستباشر بنصب عدادات على آبار المياه.

وقال مدير الموارد المائية في گرميان، حميد جمعة، في بيان ورد لوكالة شفق "يوجد أكثر من 1600 بئر قانونية في كرميان اما الآبار غير القانونية التي جمعنا بيانات عنها حتى الآن فهي 1100 بئر غير قانونية".

وأضاف أن "وزارة الزراعة تحاول تنظيم الأمر بحيث يتم تركيب عدادات المياه على آلابار القانونية وغير القانونية".

واشار الى ان "معظم الآبار غير القانونية في القرى ضحلة، ولكن هناك العديد من الآبار غير القانونية في الحدائق والأسوار حول المدن".

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