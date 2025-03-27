وزارة الداخلية تقرّ بتصاعد ظاهرة العنف في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ اقرَّ وزير الداخلية في اقليم كوردستان ريبر احمد، يوم الخميس، بزيادة معدلات العنف في الاقليم مؤخرا، عازيا السبب في ذلك الى تأثر المجتمع الكوردستاني بعادات وتقاليد "نشاز" دخيلة عليه.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده اليوم في اربيل عقب اجتماع مع المجلس الاعلى لنساء كوردستان.

وقال أحمد خلال المؤتمر انه "سجلنا خلال شهر رمضان حالات قتل نشاز وغير مرغوب فيها"، مردفا بالقول إنه "بشكل عام ظاهرة العنف وخطابها قد ارتفعت، لذا قررنا عقد مؤتمر بمشاركة المعنيين لإجراء تحقيق لهذه الظاهرة والوقوف على أساسها وجذورها من أجل معالجتها".

وأضاف أن "المجتمع الكوردستاني، بعاداته وتقاليده محبٌّ للسلام، إلا أن بعض العادات والتقاليد والثقافات النشاز الدخيلة عليه، اختلطت بعادات وثقافة اقليم كوردستان الامر الذي ادى الى زيادة العنف مما يتعين علينا جميعا ابعادها وترسيخ ثقافة المجتمع الاصيلة".