وزارة الثقافة الكوردستانية تمدد إيقاف بث قناة "NRT" الفضائية

شفق نيوز/ قررت المديرية العامة للاعلام والطباعة التابعة لوزارة الثقافة في اقليم كوردستان تمديد إيقاف بث قناة "NRT" الفضائية المملوكة لزعيم "حراك الجيل الجديد" شاسوار عبد الواحد لمدة اسبوع آخر.

وقالت المديرية في كتاب رسمي واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، انه " بعد صدور قرار ايقاف بث القناة في السادس من شهر كانون الاول الجاري لم تلتزم القناة و واصلت البث غير القانوني والى جانب ذلك نشرت ايضا مشاهد للعنف والفوضى والتخريب للسلم المجتمعي لذا وفي يوم 8 – 12 -202 تم ابلاغ القناة مرة اخرى بخرقها القانون.

وعلى خليفة خرق القناة للقانون، وعدم التزامها بالقرار الصادر من المديرية، واستنادا للمادة الثالثة/ الفقرة الثالثة من تعليمات تنظيم البث في اقليم كوردستان "قررنا تمديد ايقاف بث القناة لاسبوع اخر".

وأعلنت وزارة الثقافة في اقليم كوردستان، يوم الاثنين (7 – 12 – 2020)، اغلاق قناة تلفزيونية لمخالفتها المعايير.

واعلنت قناة "NRT" الكوردية، إغلاق مقرها الرئيسي في السليمانية وإيقاف بثها الفضائي عبر قوة أمنية.

وشبكة "NRT" الإعلامية تابعة لرئيس حزب حركة "الجيل الجديد" المعارض في إقليم كوردستان شاسوار عبد الواحد.

وتتهم جهات سياسية، المحطة الكوردية بتحريض المحتجين، حيث تشهد السليمانية منذ نحو أكثر من أسبوع تظاهرات للمطالبة بصرف الرواتب المتأخرة.

وفي وقت تشرين الأول أكتوبر الماضي قال مسؤول التواصل مع المنظمات الدولية في حكومة إقليم كوردستان ديندار زيباري، إن "شبكة إن آر تي تهدف إلى استغلال الحرية التي تتمتع بها وسائل الإعلام في الإقليم لصالح أجندتهما السياسية".

وأضاف زيباري، أن القناة "تقوم بحملات دعائية استفزازية، وسط ظروف حرجة، مثل الحرب على الإرهاب، وتفشي فيروس كورونا".

من جانبه أدان مركز مترو لحماية حقوق الصحفيين غلق المحطة الفضائية، ودعا لإلغاء هذا القرار.