وزارة الثروات تخاطب النفط الاتحادية رسميا بشأن استئناف صادرات نفط إقليم كوردستان

شفق نيوز - أربيل

أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، تنفيذ جميع التزاماتها مع وزارة النفط الاتحادية بشأن استئناف تصدير نفط الإقليم.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم، أنها وجهت التعليمات إلى جميع الشركات المحلية والأجنبية، باستثناء شركة أجنبية واحدة لم تبرم الاتفاق لغاية الآن، وهو أمر لا يؤثر على الاتفاق الثلاثي بين الوزارة والشركات ووزارة النفط الاتحادية.

وأشارت إلى أنها، أرسلت بتاريخ 23 من الشهر الجاري الموافقات الرسمية من جانبها ومن جانب الشركات إلى وزارة النفط الاتحادية، مؤكدة أنها بانتظار رد الوزارة بشأن توقيع الاتفاق، تمهيداً لبدء شركة "سومو" بتصدير نفط الإقليم وتنفيذ بنود الاتفاق في أسرع وقت.