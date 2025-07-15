وزارة الثروات: انفجار الحقل النفطي بدهوك ناجم عن هجوم بطائرة مسيرة مفخخة

شفق نيوز - اربيل

أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، أن الانفجار الذي وقع داخل حقل "سرسنك" النفطي شمال محافظة دهوك ناجم عن هجوم بواسطة طائرة مسيّرة مفخخة.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن هجوماً ارهابياً بواسطة طائرة مسيّرة مفخخة استهدف صباح اليوم حقل "سرسنك" النفطي بناحية "جمانكي" في محافظة دهوك، مؤكدة أن الهجوم لم يسفر عن خسائر بالأرواح.

وأوضحت الوزارة، أن هذا الهجوم يأتي عقب هجوم مساء أمس الإثنين بواسطة طائرتين مسيرتين مفخختين الذي استهدف حقل خورمالة في محافظة اربيل.

وتابعت الوزارة في بيانها، أنها تدين وتستنكر بشدة مثل هذه الهجمات التي تستهدف البنية التحتية الاقتصادية لإقليم كوردستان.