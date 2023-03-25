وزارة الثروات الكوردستانية: قرار المحكمة الفرنسية لن يعيق علاقتنا مع حكومة بغداد

شفق نيوز: علقت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، يوم السبت، على قرار هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس والذي قضى بكسب وزارة النفط الاتحادية دعوى مرفوعة ضد تركيا بشأن تصدير خام إقليم كوردستان.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "حكومة إقليم كوردستان أجرت في الأشهر الأخيرة، حوارات ومفاوضات متواصلة مع الحكومة الاتحادية، وآخرها بشأن ملفي الموازنة، والنفط والغاز. وقد توصل الجانبان حينها إلى اتفاق مبدئي وتفاهم جيد تحت مظلة الدستور والحقوق والمستحقات الدستورية لإقليم كوردستان".

وأضافت أن "رئيس حكومة إقليم كوردستان، على تواصل دائم مع رئيس الوزراء الاتحادي، وبعد زيارته الأخيرة إلى إقليم كوردستان جرى التأكيد على أهمية حل المشاكل استناداً إلى الدستور".

ولفتت الى ان "قرار المحكمة الفرنسية لصالح الحكومة العراقية ضد تركيا لن يعيق علاقاتنا مع حكومة بغداد. وفي هذا الإطار سنزور بغداد من أجل الحوار وحل القضايا ذات الصلة".

وتابعت الوزارة ان "حكومة إقليم كوردستان تؤكد على موقفها الثابت بعدم التنازل عن الحقوق الدستورية للشعب الكوردستاني، وتجدد تنسيقها مع بغداد بهدف التوصل إلى حل جذري وقانوني ودستوري بهذا الشأن".

وأعلنت وزارة النفط الاتحادية، اليوم السبت، كسب دعوى التحكيم المرفوعة من قبل العراق ضد تركيا بشأن تصدير النفط الخام من إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي، في حين صرّحت بأنها ستقوم ببحث آلية التصدير عبر الميناء نفسه مع الجهات المعنية في الإقليم والسلطات بأنقرة وفقا للمعطيات الجديدة.