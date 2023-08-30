وزارة الثروات الكوردستانية تصدر بياناً بشأن قصف حقل كورمور

شفق نيوز/ أصدرت وزارة الثروات الطبيعية الكوردستانية، يوم الأربعاء، بياناً بشأن قصف حقل كورمور في السليمانية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "في الساعة 9:30 من ليل اليوم الأربعاء، تعرض حقل كورمور لقصف بعدة صواريخ ، ولحسن الحظ لم يسفر عن اي اضرار بشرية او مادية".

وأشار البيان الى ان "وزير الثروات الطبيعية وكالة آوات جناب نوري على تواصل مع الجهات الامنية ووكيل الوزارة وسيتم متابعة الموضوع بالتنسيق مع شركة دانا غاز لكي لا يؤثر ذلك على انتاج الغاز و الكهرباء".

وافاد مصدر محلي اليوم الاربعاء بتعرض حقل كورمور الغازي في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية لقصف صاروخي.

وقال المصدر، إن "القصف تم بصاروخين من قضاء طوزخورماتو من دون أضرار تذكر.

ويُعد حقل كورمور من أكبر حقول الغاز لتزويد محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بالغاز الطبيعي المسال، إضافة إلى تأمين حاجة السكان من الغاز للطبخ والتدفئة.

وتعمل في الحقل شركتا "دانة غاز" و"الهلال" الاماراتيتين.