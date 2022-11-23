الثروات الطبيعية: لم نمنح أي شركة ترخيصا لنصب نظام التدفئة بالغاز في الإقليم

شفق نيوز/ نفت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، منحها أي شركة رخصة نصب نظام التدفئة بالغاز في الإقليم.

وأعربت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن تعازيها لأسر ضحايا الانفجارين الداميين في السليمانية ودهوك.

وأوضحت الوزارة أنها لم تمنح أي شركة ترخيصا لتركيب نظام التدفئة بالغاز للمنازل والمصانع والأماكن الخاصة، وهو ما يتماشى مع توجيه وزارة الداخلية رقم 1 لعام 2020.

وأضاف البيان أن أي ترخيص تم منحه بأي مكان فإنه دون علم وزارة الموارد الطبيعية، داعياً المواطنين والشركات إلى الامتناع عن استخدام نظام الغاز حتى يمكن القيام بالعمل اللازم من خلال لجان خاصة لضمان سلامة الاستخدام.

ولقي خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب 43 آخرون بجروح بانفجار خزان للغاز في قسم داخلي لطلبة مدارس في وقت متأخر من مساء أول أمس بمدينة دهوك.

وقبل ايام وقع حادث مماثل في السليمانية حيث انفجر خزان غاز لنظام التدفئة داخل منزل في محافظة السليمانية مما أسفر عن مصرع 14 شخصا وإصابة 12 آخرين بجروح.

ووجه رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، الحكومات المحلية والإدارات المستقلة في كوردستان بإيقاف العمل بمنظومات الغاز المستخدمة للتدفئة.