وزارة الثروات الطبيعية الكوردستانية: الهجوم على حقل كورمور لم يوقف إنتاج الغاز

شفق نيوز/ أكدت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، مساء اليوم الأحد، أن إنتاج الغاز في حقل كورمور لم يتأثر بالهجوم الذي استهدفه، مشيرةً إلى أن عمليات الضخ إلى محطات توليد الكهرباء مستمرة بشكل طبيعي دون أي انقطاع.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الهجوم وقع في الساعة 7:05 مساءً، حيث استهدفت طائرة مسيّرة حقل كورمور الغازي، إلا أن الضربة لم تسفر عن أي أضرار مادية أو بشرية، ولم تؤثر على عمل المنشأة أو إنتاج الغاز.

وأضافت الوزارة أن الفرق الفنية تقوم بتقييم الأضرار المحتملة، مؤكدةً في الوقت نفسه أن عمليات الإنتاج والإمداد بالغاز مستمرة دون أي تعطيل.

وأشارت الوزارة إلى أن الجهات المعنية تتابع الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البنية التحتية للقطاع الطاقي في الإقليم. كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

وتعرض حقل كورمور الغازي في السليمانية، مساء اليوم الأحد، لهجوم أدى إلى تصاعد أعمدة دخان كثيفة من موقع الاستهداف، ورغم خطورة الهجوم، أكدت مصادر خاصة عدم وقوع خسائر بشرية، فيما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد طبيعة الهجوم والجهة المسؤولة عنه.

وفقاً للمعلومات التي حصل عليها مراسل وكالة شفق نيوز، فإن الهجوم وقع نحو الساعة 7:00 مساءً، حيث استُهدف حقل كورمور للغاز في قضاء جمجمال التابعة لمحافظة السليمانية، وأفاد شهود عيان بظهور أعمدة دخان سوداء كثيفة في موقع الاستهداف، ما يشير إلى وقوع انفجار في المنطقة المستهدفة.

وأكد مصدر لمراسل وكالة شفق نيوز، بأن الفرق المختصة سارعت إلى التعامل مع الحادث واتخاذ التدابير اللازمة لحماية العاملين وضمان سلامتهم.

كما أفاد مصدر آخر لمراسل وكالة شفق نيوز بأن الهجوم وقع قبل فترة قصيرة، مضيفاً أنه لم يُحدد بعد ما إذا كان الهجوم نُفّذ بصاروخ كاتيوشا أو طائرة مسيّرة.

وأكد المصدر ذاته أن الهجوم لم يسفر عن أي خسائر بشرية، حيث وقع الاستهداف خارج محيط المخيم السكني التابع للحقل.