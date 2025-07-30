وزارة التعليم تتيح تدوير مقاعد طلبة كوردستان في الجامعات العراقية (وثيقة)

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم الاربعاء، السماح للجامعات العراقية بتدوير المقاعد المخصصة لطلبة إقليم كوردستان المقبولين ضمن القناة العامة فيما بينهم.

وذكرت دائرة البحث والتطوير في كتاب رسمي موجه إلى عدد من الجامعات وورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بإمكان الطلبة من خريجي إقليم كوردستان التقديم إلى الجامعات العراقية ضمن القبول العام، على أن تكون تخصصاتهم مناظرة والتخرج من جامعات معترف بها".

كما أشارت إلى أن "للجامعات صلاحية تدوير المقاعد التنافسية المخصصة لهم داخل نفس الجامعة، وفقاً لمعيار المفاضلة بالمعدل الأعلى".

وجاء هذا التوجيه استنادًا إلى كتاب سابق للوزارة يحمل الرقم 1777 بتاريخ 17/7/2025، وتضمن تنظيم قبول الطلبة المتخرجين من جامعات الإقليم في الجامعات العراقية، بحسب الوثيقة.