وزارة التعليم الكوردستانية تعلق أنشطتها حدادا على مقتل الأستاذين الجامعيين

شفق نيوز/ قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، تعليق أنشطتها كافة في الوزارة والجامعات والمعاهد الحكومية والأهلية وذلك حدادا على مقتل الأستاذين الجامعيين.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنه "لإستشهاد كل من (د. كاوان إسماعيل) عميد كلية القانون في جامعة صلاح الدين، و(د. إدريس حمه خان) أستاذ كلية الهندسة في الجامعة ذاتها تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحداد في الجامعات والمؤسسات العلمية كافة".

وأشارت إلى اتخاذ عدد من القرارات بشأن المناسبات والأنشطة في الجامعات الحكومية والأهلية في إقليم كوردستان".