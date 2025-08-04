وزارة التعليم الكوردستانية تطلق استمارة التعيين في الصحة الاتحادية لخريجي الطب والتمريض

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، عن الاستمارة الخاصة بتعيين خريجي كليات الطب والتمريض ومعاهد التمريض للعام الدراسي 2023-2024 في وزارة الصحة العراقية.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إنها تعلن عن "استمارات التعيين في وزارة الصحة الاتحادية لتعيين خريجي كليات الطب وكليات التمريض ومعاهد التمريض الكوردستانية للعام الدراسي 2023 – 2024".

وأضافت أن "الاستمارة خاصة بالخريجين من سكنة المناطق الكوردستانية خارج ادارة الاقليم (المتنازع عليها)"، موضحة أنه "بامكان خريجي (الطب العام) و(كلية التمريض) و(معاهد التمريض) ملء الاستمارات من خلال الدخول الى الرابط الاتي