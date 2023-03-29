وزارة التعليم الكوردستانية تخصص 6 آلاف مقعد للدراسات العليا

2023-03-29T09:26:33.000000Z

شفق نيوز/ أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كوردستان آرام محمد قادر، يوم الأربعاء، تخصيص 6 آلاف مقعد لقبول الطلبة بالدراسات العليا في الجامعات والمعاهد في الإقليم خلال العام الدراسي 2022 - 2023.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقده اليوم في اربيل وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن نسبة المقاعد للدراسات العليا للسنة الدراسية الحالية هي مقاربة للسنة الماضية.

وأضاف أنه تم تخصيص 6 آلاف مقعد للمستويات الثلاثة بالدراسات العليا، وهي كالاتي: الدبلوم العالي، والماجستير، والدكتوراه.

وأوضح الوزير، أن هذه المقاعد تتوزع على هذا النحو: الموظفون في وزارة التعليم العالي، موظفو الوزارات في إقليم كوردستان، خريجو جامعات ومعاهد الإقليم.

وبينّ أيضا، أن 1200 مقعد سيُخصص للدبلوم العالي، و3000 مقعد للماجستير، و1800 مقعد للدكتوراه.

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