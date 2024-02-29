التعليم الكوردستانية تبحث استيعاب الفي طالب دراسات "معلقين" ومشكلة الأجور للمسائية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كوردستان، اليوم الخميس، دراسة إمكانية استيعاب أكثر من الفي طالب مؤهلين للدراسات العليا تعوقهم شروط ومحددات القبول الحالية، فيما لفتت الى بحثها عن حلول لأجور الدراسة المسائية تراعي وضع الطلبة وضرورة وجود مصادر مالية للجامعات.

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي ئارام حمه مينا خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق ان "نحو 2024 طالباً قدموا للدراسات العليا وجمعوا نقاط تتراوح من 10 الى 14.9 وأصبحوا بذلك مؤهلين للدراسة لكن المشكلة تكمن في شروط ومحددات القبول"، مؤكداً أن "الوزارة يبحث عن حلول قانونية لشمول هؤلاء الطلبة لكن ليس على حساب النوعية".

وأضاف أن "من واجباتنا هو كيف نمكن الطلبة من تحقيق أحلامهم التي ستكون العامل الاساسي في الانتماء للبلد ولجغرافية المنطقة".

وحول تقليل تكاليف الدراسة المسائية بيّن وزير التعليم العالي أن "الوزارة جادة بإيجاد حلول لعملية تقليل تكاليف الدراسة المسائية"، مشيرا الى انه "تم تقليلها بنسبة 45٪ ويجب نكون متزنين في إيجاد الحلول".

وبيّن ان "الطلبة يعانون من الازمة المالية، وكذلك المؤسسات الجامعية تعاني من قلة التمويل وهي بحاجة لمصادر مالية لإدامة الحياة فيها، لكن الوزارة جادة بإيجاد حلول للطلبة".