التعليم الكوردستانية تؤجل موعد انطلاق العام الدراسي الجديد 15 يوماً

شفق نيوز/ قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في اقليم كوردستان، يوم الخميس، إرجاء بدء العام الدراسي الجديد 2023 - 2024 إلى يوم 25 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري من أجل استكمال إجراءات التسجيل للمقبولين الجُدد في الجامعات والمعاهد.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنه حرصا على المصلحة العامة لمؤسسات التعليم العالي واكمال اجراءات التسجيل والحصول على الاجازات الدراسية في الوزارات، وكذلك صدور التعليمات الجديدة رقم 11 لسنة 2023 للمناطق الكوردستانية خارج الإقليم ليتمكن المستفيدون من تلك التعليمات التقديم على التسجيل والحصول على الإجازات الدراسية، فإنه تقرر تأجيل البدء بالعام الدراسي الجديد إلى يوم الأربعاء 25 من هذا الشهر بدلا من يوم الأحد العاشر من الشهر ذاته".