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وزارة التربية في اقليم كوردستان تعلن بدء العام الدراسي لمرحلتين

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-09T11:49:13+0000
وزارة التربية في اقليم كوردستان تعلن بدء العام الدراسي لمرحلتين

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية في اقليم كوردستان يوم الجمعة بدء العام الدراسي الجديد 2020 – 2021 للمرحلتين الأول والثاني الابتدائي غدا السبت المصادف العاشر من شهر تشرين/اكتوبر الجاري.

واكدت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان بقية الصفوف وحتى المرحلة الـ12 اعدادي ستتلقى الدروس للفصل الاول من العام الدراسي الحالي وفق نظام التعليم عن بُعد "أونلاين".

وذكرت الوزارة "اما في القرى التي لاتتوفر فيها خدمة الانترنيت ستلتزم جميع الصفوف بالدوام الرسمي مع الأخذ بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي".

يشار إلى أن دوام الفصل الأول من العام الدراسي الجديد يقتصر على المرحلة الثانية عشرة الثانوية والمرحلتين الأولى والثانية من الدراسة الابتدائية، بينما سيكون دوام المراحل الأخرى من الابتدائية والثانوية بنظام التعليم عن بُعد (أون لاين) للحد من تفشي فيروس كورونا.

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