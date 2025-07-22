وزارة التخطيط الكوردستانية: معدل البطالة والفقر في الإقليم أقل منه بباقي العراق

شفق نيوز - اربيل

قال وكيل وزير التخطيط في إقليم كوردستان سيروان محمد، يوم الثلاثاء، إن معدل الفقر والبطالة في الاقليم اقل منه من باقي اجزاء العراق.

وقال محمد في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن معدل الفقر والبطالة في إقليم كوردستان أقل من مثيله في أجزاء أخرى من العراق، حيث بلغ معدل الفقر في إقليم كوردستان 8.6 بالمائة في آخر مسح لوزارة التخطيط، بينما بلغ معدل الفقر في العراق 19.5 بالمئة.

وأضاف ان الوزارة لديها خطة لخفض معدلات الفقر أكثر من ذلك.