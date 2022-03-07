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وزارة التجارة الكوردستانية: موقع علوة السليمانية الجديدة غير صحي

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-07T11:57:17+0000
وزارة التجارة الكوردستانية: موقع علوة السليمانية الجديدة غير صحي

شفق نيوز/ أكدت وزارة التجارة في حكومة اقليم كوردستان، يوم الاثنين، أن مكان "العلوة" النموذجية للخضار التي افتتحت في محافظة السليمانية، غير مناسب لأسباب صحية وبيئة.

وقالت الوزارة في كتاب رسمي موجه إلى هيئة الاستثمار في الاقليم، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "العلوة" أقيمت على أرض تابعة لوزارة التجارة وكان على الجهة المنفذة إخبار الوزارة وأخذ موافقتها.

واشارت الى أن "العلوة" تقع أمام معمل اسمنت طاسلوجة وهذا المكان لا يعد مناسبا لهكذا مشروع.

وأضافت الوزارة أنه للأسباب المذكورة لا تستطيع وزارة التجارة منح الموافقة لاقامة المشروع على أرضها.

وفي وقت سابق اليوم، افتتح نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني، أكبر "علوة" نموذجية لبيع وتسويق الفواكه والخضار المحلية والمستوردة في محافظة السليمانية، بحضور وزيرة الزراعة ورئيس هيئة الاستثمار في حكومة إقليم كوردستان ومحافظ السليمانية وعدداً كبيراً من المستثمرين ورجال الأعمال.

وقالت وزيرة الزراعة بيكر طالباني في كلمة خلال الافتتاح، إن "هذه العلوة تعد من اهم واكبر المحطات النموذجية لتسويق وتخزين الخضار المحلية والمستوردة خاصة وان موقعها نموذجي واستراتيجي وقريب للمناطق الزراعية التي تعد السلة الغذائية لمحافظة السليمانية".

وبينت انها "تقع بين منطقتين زراعيتين الأولى بازيان التي تضم ١٦ الف بيت زجاجي، ومنطقة بيره مكرون التي تضم 2000 بيت زجاجي، في حين أن مجموع البيوت الزجاجية في الاقليم ٢٨ الف بيت".

واشارت الى ان "هذا المكان الاقتصادي سيكون محطة لتسوق الخضار لمناطق بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية".

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