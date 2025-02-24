وزارة البيشمركة مستمرة بعملية "التوحيد" وتكشف: سيتم دمج جزء جديد قريبا

شفق نيوز/ أكد رئيس أركان وزارة البيشمركة، الفريق الركن عيسی عزير، يوم الإثنين، استمرار الوزارة في تنفيذ خططها الاستراتيجية لتأسيس قوة بيشمركة وطنية موحدة، فيما كشف عن قرب دمج جزء آخر من القوات ضمن الفرق العسكرية الجديدة.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "عزير التقى الكولونيل جيفن رايس، رئيس مكتب التعاون الأمني في القنصلية العامة الأمريكية في أربيل، بحضور اللواء محمد سعيد، مدير التنسيق والعلاقات في الوزارة".

وأضافت أن "الجانبين ناقشا البرنامج المستقبلي للتعاون المشترك، وسبل تعزيز عملية إعادة تنظيم القوات المختلفة في وزارة البيشمركة، إلى جانب مراجعة التقدم المحرز في العملية وأهمية استمرار دعم التحالف الدولي".

وفي سياق متصل، تم التطرق إلى اتفاقية التفاهم بين وزارة البيشمركة ووزارة الدفاع الأمريكية، حيث أكد عزير، بحسب البيان، على أن "الوزارة ماضية في خطتها لإعادة تنظيم القوات".

وأشار إلى أنه "خلال عام 2025 سيتم دمج جزء آخر من قوات البيشمركة ضمن إطار الفرق العسكرية الجديدة تحت قيادة الفرق النظامية، وصولًا إلى تحقيق الهدف النهائي المتمثل في إنشاء قوة بيشمركة وطنية موحدة".

وتُعدّ قوات البيشمركة جزءًا من منظومة الدفاع الوطني بحسب الدستور العراقي المقر في 2005 وهي خاصة بإقليم كوردستان

وتنقسم قوات البيشمركة إلى وحدتين (70-80) خاضعتين لإمرة الحزبين الرئيسيين في الإقليم وهما الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وبعد ظهور تنظيم داعش في 2014، يعمل التحالف الدولي، وبخاصة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا على مشروع إستراتيجي لإعادة توحيد قوات البيشمركة من حيث التبعية والتسليح والعقيدة العسكرية والتنظيم الهرمي ومصادر التمويل وخريطة التوزع والانتشار، بالإضافة إلى التدريب وتلقي الهبات.

ويتألف المشروع من 35 نقطة، وافق عليها برلمان إقليم كوردستان في عام 2018. ويتم العمل على المشروع من قبل مجموعتين إحداهما من وزارة البيشمركة والاخرى من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا.