وزارة البيشمركة تنفي قصف الحشد بنينوى وتتوعد قناة عراقية "تثير الفتنة"

شفق نيوز- أربيل

توعدت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الأحد، قناة "الأولى" العراقية بالمقاضاة القانونية على خلفية نشرها خبراً يزعم قصف قواتها لمقر للحشد الشعبي في محافظة نينوى.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قناة الأولى العراقية قامت بنشر خبر أشارت فيه إلى أن قوات البيشمركة قامت بقصف مقر اللواء (50) التابع للحشد الشعبي في محافظة نينوى".

وأكدت وزارة البيشمركة "إننا وإذ ننفي هذا الخبر نفياً قاطعاً، نؤكد أن ما ورد فيه عارٍ تماماً عن الصحة. إن قوات البيشمركة تقوم، في هذا الظرف، بواجبها في حماية أمن العراق وإقليم كوردستان جنباً إلى جنب مع بقية القوات الأمنية العراقية، ولم تشارك بأي شكل من الأشكال في أي عملية من هذا النوع".

وأشارت وزارة البيشمركة إلى أنها "تحتفظ بحقها القانوني في تقديم شكوى ضد قناة الأولى العراقية على خلفية نشر هذا الخبر، الذي يسعى إلى إثارة الفتنة وزعزعة السلم المجتمعي والسياسي بين مكونات العراق".

هذا وكان مصدر أمني في نينوى، أفاد لوكالة شفق نيوز، الأحد، بأن تشكيلات تابعة للحشد الشعبي باشرت بإخلاء عدد من مقارها داخل المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات صادرة من قيادة عمليات الحشد في نينوى عقب التصعيد الأمني في المحافظة.

وكان مصدر أمني، أفاد في وقت سابق من اليوم، بأن طائرة مسيّرة صغيرة ألقت قنبلة على نقطة تابعة للواء 50 التابع للحشد الشعبي، على الطريق العام لبلدة باتمايا ضمن قضاء تلكيف شمال مدينة الموصل مركز المحافظة.

وصباح اليوم أعلن اللواء الـ30 في الحشد الشعبي عن سقوط طائرتين مسيرتين في منطقة سهل نينوى، بالتزامن مع موجة التصعيد العسكري المتبادل بين واشنطن وتل أبيب من جهة، وطهران من جهة أخرى.

ويتبع لواء 50 إلى زعيم "فصيل بابليون" ريان الكلداني، ويشغل مواقع في قضاء تلكيف شمال الموصل.