وزارة البيشمركة تندد بالاعتداء على عنصر من قواتها من قبل مفرزة للحشد الشعبي

شفق نيوز/ نددت وزارة شؤون البيشمركة، يوم السبت، بالاعتداء على أحد عناصر قواتها من قبل مفرزة تابعة للحشد الشعبي في محافظة كركوك، مطالبة السلطات الأمنية الاتحادية بفتح تحقيق في هذه الحادثة لضمان عدم تكرارها.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه في حادثة غير مرغوبة بها بتاريخ اليوم 23 من شهر تموز 2022 قامت مفرزة للحشد الشعبي بمهاجمة (پ.م أيمن عبدي جاسم) وهو منتسب في اللواء 9 مشاة التابع لوزارة البيشمركة بعيدا عن كل عرف وقانون، مشيرة إلى أن المفرزة قد أهانت المنتسب بطريقة قبيحة جدا فعلت أشياء غير لائقة بحقه.

وأضافت الوزارة "نعلن أن هذا الفعل غير مقبول البتة"، داعية القوات الأمنية في كركوك إلى تشكيل لجنة تحقيق بهذا الأمر فوراً، وإلقاء القبض على المتهمين وإحالتهم على القانون ، لكيلا يحاول أي أحد أو أي طرف آخر تكرار مثل هذه الأعمال غير اللائقة.

وقامت مفرزة للحشد الشعبي بالاعتداء على عنصر البيشمركة أيمن عبدي جاسم من الكورد الكاكائيين في محافظة كركوك من خلال ضربه، وحلق شاربه وجزء من رأسه، وتجريده من سلاحه الشخصي.