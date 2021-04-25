وزارة البيشمركة تغير 37 مسؤولاً خلال شهر واحد

شفق نيوز/ اعلنت وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان، يوم الاحد، عن تغيير 37 مسؤولا في 18 منصبا اداريا خلال شهر واحد في اطار عملية الاصلاح التي تقوم به الوزارة.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انها اجرت اليوم اخر تغييرين في المرحلة الاولى للاصلاح الاداري في الوزارة، مبينة انه تم تعيين العميد الركن هوشمند رشيد بمنصب نائب رئيس اركان البيشمركة لشؤون الادارة والميرة، بدلا من اللواء الركن باسل محمد، وتعيين اللواء الركن هوكر صلاح الدين، مديرا لمديرية التفتيش والرقابة العامة، بدلا من اللواء رباد عبد القهار.

وبشن التغييرات في وزارة البيشمركة، قال العميد عثمان محمد، في تصريح متلفز، ان التغييرات التي تشهدها الوزارة تجري في اطار الاصلاحات، مشيرا الى انه قبل شهر واحد بدأت المرحلة الاولى واليوم كان اخر ايام تلك المرحلة والذي جرى خلاله اجراء التغيير في منصبين.

واشار الى انه خلال شهر واحد جرى تغيير 37 مسؤولا في 18 منصبا في الوزارة، مبينا ان مجموع تلك التغييرات لها ارتباط بتلك الاماكن المرتبطة بحياة الناس والبيشمركة لانها كانت في مفاصل ديوان الوزارة والمفاصل العسكرية والادارية.

وتطرق محمد الى ان الفترة المقبلة ستشهد البدء بالمرحلة الثانية للاصلاح من دون ان يشير الى توقيتاتها.