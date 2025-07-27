وزارة البيشمركة تعيد هيكلتها.. منطقتان قياديتان و11 فرقة مشاة (صور)

شفق نيوز- أربيل

باشرت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الأحد، بتدريبات عسكرية مشتركة للقوات التابعة للوحدتين 70، و80، تمهيداً لدمجهما معاً.

وتتجه وزارة البيشمركة إلى تغيير هيكلتها لمنطقتين قياديتين عسكريتين و11 فرقة مشاة.

وفي إطار عملية الإصلاح في وزارة البيشمركة، سيتم تدريب الوحدات العسكرية لقوات 70 و80 عسكرياً، وإعادة تنظيمها ضمن فرق وزارة البيشمركة.

وهذه الإجراءات هي جزء من عملية إعادة تنظيم وتوحيد قوات البيشمركة، والتي تمت بمساعدة مستمرة من الولايات المتحدة وحلفائها.

وبحسب ما أبلغ به مدير إعلام الوحدة 80، وكالة شفق نيوز، فإن القيادة الأولى ضمن وزارة البيشمركة ستُشكل بعد دمج القوتين، وذلك في إطار خطة إعادة التنظيم.

وصورت عدسة وكالة شفق نيوز، جانباً من استعراض الدورة الثامنة عشر لقيادة القوات الثمانين في قاعدة تدريب المشاة في أربيل.

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا أعدت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 مشروعاً لإصلاح وزارة البيشمركة يتألف من 35 نقطة، يهدف لتوحيد القوات مع إضفاء الطابع المؤسساتي وإعادة هيكلة قوات البيشمركة.

ووافق برلمان إقليم كوردستان على بنود الاتفاق، ويتم العمل على المشروع من قبل مجموعتين أحداهما من وزارة البيشمركة والأخرى من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا.