وزارة البيشمركة تعلن حصيلة هجوم كفري

شفق نيوز/ اعلنت وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان، يوم السبت، إصابة ٤ من قواتها خلال التصدي لهجوم شنه مسلحو داعش في قضاء كفري التابع لإدارة كرميان بإقليم كوردستان.

وجاء في بيان لاعلام الوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان "ارهابيي داعش، وفي هجوم جبان، تعرضوا لنقطة حماية لقوات البيشمركة التابعين للواء 5 المشاة في تبكي كلان في حدود ناحية كولجو بقضاء كفري".

واضاف البيان ان "هجوم الارهابيين اسفر عن اصابة 4 من عناصر البيشمركة بجراح"، مستدركا انه "تم التصدي للهجوم وملاحقة مسلحي داعش"، مشيرا إلى أن الاوضاع الان تحت سيطرة قوات البيشمركة.

وكان مصدر عسكري قد أبلغ وكالة شفق نيوز في وقت سابق، بسقوط جريحين في صفوف قوات البيشمركة مساء يوم السبت جراء هجوم شنه مسلحو داعش في قضاء كفري التابع لإدارة كرميان بإقليم كوردستان.