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وزارة البيشمركة تعلن تفاصيل هجوم داعش على قواتها قرب كركوك: الوضع تحت السيطرة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-05T21:25:03+0000
وزارة البيشمركة تعلن تفاصيل هجوم داعش على قواتها قرب كركوك: الوضع تحت السيطرة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة البيشمركة، تعرض قواتها لهجوم وصفته بالوحشي، في قرية قرب كركوك.

وذكرت الوزارة في بيان، "ليلة ٥/٦ كانون الاول ٢٠٢١ اقدم ارهابيو داعش هجوماً وحشياً على موقع اللواء ١٢٦ لقوات البيشمركة بالقرب من قرية قره سالم".

وأضاف "نتيجة للهجوم الجبان يوجد ضحايا بين شهيد وجريح في صفوف البيشمركة، التي ردت على الارهابيين وتم ملاحقتهم والوضع تحت سيطرة قواتنا".

وفي وقت سابق من اليوم، هاجم عناصر التنظيم سواتر البيشمركة المتواجدة في قرية قره سالم قرب بلدة التون كوبري- بردى- ودارت اشتباكات مسلحة عنيفة.

وبهذا الخصوص، قال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الاشتباكات تسببت ثلاثة عناصر بينهم ضابط برتبة نقيب، وإصابة اخرين.

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