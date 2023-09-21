وزارة البيشمركة تعلن ترفيع نحو 6000 من مراتبها

شفق نيوز/ أفادت رئاسة أركان وزارة شؤون البيشمركة، يوم الخميس، بترقية نحو 6000 من مراتبها.

وذكرت رئاسة الأركان في بيان اليوم، أنه بناء على أمر الوزارة المرقم 19026، تم الانتهاء من جدول أيلول/ سبتمبر 2023 الخاص بترقية الرتب والبيشمركة التابعة لوزارة البيشمركة، حيث تمت ترقية 5969 من المراتب والبيشمركة.

وكانت وزارة البيشمركة، قد أعلنت في شهر تموز مم العام 2022 موافقة رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، على ترفيع درجات مراتب البيشمركة لعامين.

وقالت الوزارة ببيان في حينها، انه وبعد سلك الطرق القانونية والادارية، حصلت الموافقة على ترفيع درجات ومراتب قوات البيشمركة لعامي 2018 و2019 مع المستحقات المالية، وقد وقعّ رئيس أركان وزارة البيشمركة الفريق الركن عيسى عوزير، عليها لانهاء الاجراءات الادراية بهذا الشأن.

وقال عوزير في البيان، انه جرى العمل على اكمال قوائم 2018 و2019 لوحدات 70 و80 في وزارة البيشمركة، لافتا الى ان ترفيع درجات ضباط هذه الوحدات سيتم اصداره في اقرب وقت.