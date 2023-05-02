وزارة البيشمركة تعلن المصادقة على جدول ترقية الضباط لسنتين

شفق نيوز/ أعلنت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، المصادقة على جدول ترقية الضباط لسنتين. ‏

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد صدور المرسوم الإقليمي من قبل رئاسة اقليم كوردستان وموافقة رئيس وزراء اقليم كوردستان تمت اعادة جدول ترقية الضباط لسنتي 2020 و 2021 و ملحق كل من سنتي 2018 و 2019".

واضاف البيان انه "بعد استكمال الاجراءات القانونية تم التوقيع من قبل رئيس اركان وزارة البيشمركة اللواء الركن عيسى عزير على جدول الترقية".

واكد رئيس اركان البيشمركة وفقا للبيان الاستمرار في الجهود من اجل المصادقة على جداول الترقية الخاصة بقوات 70 و 80.