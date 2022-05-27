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وزارة البيشمركة تعلق على احداث دهوك: قواتنا لن تتهاون بحماية أمن شعب كوردستان
Category: كوردســتانيات
Date: 2022-05-27T11:45:10+0000
وزارة البيشمركة تعلق على احداث دهوك: قواتنا لن تتهاون بحماية أمن شعب كوردستان
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