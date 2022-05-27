سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وزارة البيشمركة تعلق على احداث دهوك: قواتنا لن تتهاون بحماية أمن شعب كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-27T11:45:10+0000
وزارة البيشمركة تعلق على احداث دهوك: قواتنا لن تتهاون بحماية أمن شعب كوردستان
وزارة البيشمركة تعلق على احداث دهوك: قواتنا لن تتهاون بحماية أمن شعب كوردستان

related

حزب العمال الكوردستاني يستهدف عجلة عسكرية لقوات البيشمركة شمالي دهوك

Date: 2021-08-18 09:37:53
حزب العمال الكوردستاني يستهدف عجلة عسكرية لقوات البيشمركة شمالي دهوك

إصابة عنصر في البيشمركة بإطلاق نار لـ"PKK" شمالي دهوك

Date: 2022-05-26 20:06:36
إصابة عنصر في البيشمركة بإطلاق نار لـ"PKK" شمالي دهوك

وزارة البيشمركة تنشر قوات في جبل متين شمال دهوك

Date: 2020-07-08 14:23:32
وزارة البيشمركة تنشر قوات في جبل متين شمال دهوك

انفجار يستهدف رتلاً للبيشمركة غربي دهوك

Date: 2021-09-15 15:49:43
انفجار يستهدف رتلاً للبيشمركة غربي دهوك

البيشمركة تحبط تفجيراً بعبوة تزن 30 كيلوغراماً في دهوك

Date: 2021-08-23 15:58:37
البيشمركة تحبط تفجيراً بعبوة تزن 30 كيلوغراماً في دهوك

هجوم ثالث خلال يوم.. حزب العمال يهاجم حماية بئر نفطية شمالي دهوك

Date: 2020-11-04 17:07:04
هجوم ثالث خلال يوم.. حزب العمال يهاجم حماية بئر نفطية شمالي دهوك

اندلاع اشتباكات بين البيشمركة والعمال الكوردستاني شمال دهوك

Date: 2021-07-24 11:02:14
اندلاع اشتباكات بين البيشمركة والعمال الكوردستاني شمال دهوك

قصف صاروخي لحزب العمال الكوردستاني يوقع ضحايا وجرحى من البيشمركة في دهوك (تصحيح)

Date: 2021-06-05 06:46:37
قصف صاروخي لحزب العمال الكوردستاني يوقع ضحايا وجرحى من البيشمركة في دهوك (تصحيح)