وزارة البيشمركة تعبر عن استيائها إزاء حادثة حرق الملابس

شفق نيوز/ اعربت وزارة البيشمركة يوم الاربعاء عن امتعاضها على خلفية حادثة حرق ذوي ضحايا مقاتليها ملابس قديمة منحتها لهم احدى المنظمات الخيرية.

وقالت الوزارة في بيان لها ورد لوكالة شفق نيوز، ان منظمة خيرية عالمية وضمن مشروع لها قررت توزيع مجموعة من الملابس كمساعدة لذوي ضحايا و ورثة شهداء البيشمركة في الحرب ضد داعش، مضيفة ان تلك المساعدات احتوت على انواع واحجام من الملابس الرثة التي اثارت استياء ذوي الضحايا.

وقالت الوزارة انها ممتعضة من هذه الحادثة و"ان ذوي ضحايا شهداء البيشمركة يستحقون أكثر من ذلك بكثير، وهم تيجان فوق رؤوسنا، ونخدمهم بمختلف الاشكال وبأفضل واتمّ وجه".

واقدم العشرات من ذوي ضحايا قوات البيشمركة في وقت سابق من اليوم على حرق ملابس منحتها لهم منظمة خيرية قالوا إنها قديمة وبالية في ردة فعل غاضبة إزاء هذا التصرف الذي وصفوه بغير اللائق.

وكانت منظمة "ريكاى سه ركه وتن"- "طريق النصر"- وهي من منظمات المجتمع المدني في دهوك ابلغت 230 عائلة من ذوي الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم في الحرب ضد داعش بانها ستقدم لهم مساعدات انسانية بتمويل امريكي.

وبحسب مصدر كان موجودا في المكان قال لوكالة شفق نيوز، إن الأسر حضرت وعندما تسلمت المساعدات عرفت بانها ملابس قديمة ولاتصلح للارتداء فقاموا باحراقها امام مبنى مستشفى البيشمركة في مدينة اربيل.

وقالت امرأة من ذوي الشهداء لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "هذه اهانة لذوي الشهداء وللاسف مازال هناك اناس يتاجرون بدماء ازواجنا في وقت اطفالنا بحاجة الى كل شيء".

ولم يتسنَ الحصول على تعليق من المنظمة المذكورة.