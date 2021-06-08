وزارة البيشمركة تصدر بيانا حول قنص العمال الكوردستاني لعنصر من البيشمركة

شفق نيوز/ أصدرت وزارة البيشمركة، يوم الثلاثاء، بيانا حول استهداف حزب العمال الكوردستاني عنصرا من القوات البيشمركة في محافظة دهوك، بسلاح قناص.

ويأتي الحادث بعد أيام قليلة من هجوم استهدف البيشمركة بجبل "متين" في محافظة دهوك أوقع ضحايا وجرحى، بنيران حزب العمال ايضاً.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "في الساعة 7:30 من صباح اليوم وفي منطقة "شرانش" في ناحية "دركار" في قضاء زاخو، ومرة أخرى واستمرارا للحوادث الأليمة التي وقعت خلال الأيام الماضية استشهد عنصر من قوات البيشمركة يُدعى (رضوان محمد علي)".

وأضاف ان "هذا الحادث هو الثاني من نوعه خلال الأيام الثلاثة الماضية، وهي حوادث غير مرغوب، فنحن في وزارة البيشمركة ندينها ونستنكرها بشدة، حيث تصب هي في نهاية المطاف في مصلحة الأعداء والحاقدين على شعبنا".

ودعا البيان الحلفاء كافة والحكومة العراقية إلى تأدية دورهم في وقف هذه الانتهاكات، وحماية المناطق الحدودية في الإقليم بالتعاون مع قوات البيشمركة.

وشدد أنه "يتعين على قوات حزب العمال الكوردستاني أن تعي أنه من خلال القيام بهذه الأفعال لن تحقق أي هدف باستثناء أن شعبنا وحده هو من يدفع الثمن باهظا".

ولفت البيان إلى أن قوات البيشمركة ستكون بمستوى المسؤولية الكبيرة المناطة بها في حماية مدن وقرى وأرض اقليم كوردستان، والحفاظ على مكتسبات اقليم كوردستان من حكومة وبرلمان ومؤسسات.

وأكدت وزارة البيشمركة في بيانها بأن حماية سيادة أراضي الإقليم هي من أولويات عملها ولن تسمح لأي قوة أو جهة أن تعرض حدود كوردستان للخطر، ولهذا السبب تعتبر أن من حقها أن تعلن للقوى الديمقراطية كافة، والبلدان الصديقة بأن من واجب قوات البيشمركة حماية السلام، والحرية، وملاحقة إرهابيي داعش، وليس مقاتلة المتمردين غير المرغوب بهم.