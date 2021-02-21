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وزارة البيشمركة تزف خبراً لمنتسبيها

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-21T21:04:33+0000
وزارة البيشمركة تزف خبراً لمنتسبيها

شفق نيوز/ أعلنت وزارة البيشمركة، الأحد، إطلاق رواتب ثلاثة أشهر متأخرة لمنتسبيها في الألوية المشتركة وعددها 13 لواءً.

جاء ذلك بحسب ميران بكر السكرتير الصحفي لوزير البيشمركة، في حديث لوكالة شفق نيوز.

وأضاف أن إطلاق هذه الرواتب سيكون بالإعتماد على المنحة المقدمة من امريكا لوزارة البيشمركة.

وبين أن الجانب الأمريكي سيشرف ايضاً على عملية توزيع تلك الرواتب.

وأطلقت واشنطن منحة لوزارة البيشمركة بغية توزيع الرواتب على منتسبيها بسبب تعرقل الإتفاق مع بغداد فيما يخص الموازنة.

وتصل مبالغ المنحة ما بين 20 إلى 25 مليون دولار شهرياً.

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