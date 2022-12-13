وزارة البيشمركة ترفع مستوى التنسيق مع التحالف الدولي

شفق نيوز/ اعلنت وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، عن تنظيم العديد من الاجتماعات والنشاطات المشتركة مع التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، بهدف رفع مستوى جاهزية قواتها وتعزيز التنسيق بين مديرياتها.

وذكرت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة اقليم كوردستان، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان وزارة البيشمركة أجرت عدة فعاليات ولقاءات مع قوات التحالف الدولي في الإقليم، بهدف رفع مستوى مديريات ووحدات البيشمركة وتعزيز العلاقات ورفع مستوى التنسيق.

وأشارت دائرة الإعلام إلى ان الوزارة أجرت أيضاً تفتيشاً تدريبياً عاماً لألوية المشاة والوحدات العسكرية التابعة لوزارة البيشمركة، بهدف تحسين قدرة وأداء ألوية المشاة والوحدات العسكرية.

كما أقامت دورة تدريبية للكتيبتين الأولى والثالثة من لواء المشاة الثامن عشر، كانت مخصصة للتدريب على الأسلحة والذخائر بهدف تحسين خبراتهم في مجال استخدام هذه الأسلحة.

وفي جانب آخر اجتمعت مديرية التنسيق والعلاقات في وزارة البيشمركة مع الفريق العسكري الهنغاري ومدير مكتب العلاقات العسكرية في القنصلية العامة الهنغارية في أربيل، وناقش الجانبان الخطط المستقبلية لفريق المستشارين العسكريين الهنغاريين في التحالف الدولي للعمل مع قوات البيشمركة، واعتبروا أنه من المهم استمرار العلاقات والتعاون والتنسيق بين الجانبين.

وعلى صعيد متصل، عقدت مديرية التنسيق والعلاقات في وزارة البيشمركة اجتماعا مع قيادة القوات الإيطالية، وأعلن الوفد الإيطالي إستئناف المستشارين الإيطاليين لأنشطتهم في مجال التدريب والاستشارات المقدمة لقوات البيشمركة.

كما عقد اجتماع مشترك بين مديرية التدريب العسكري واللجنة الدولية للصليب الأحمر لمناقشة خطة التنسيق السنوية بين وزارة البيشمركة والصليب الأحمر.