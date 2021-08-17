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وزارة البيشمركة تحدد سن التقاعد لقادتها وضباطها (وثيقة)

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-17T08:54:09+0000
وزارة البيشمركة تحدد سن التقاعد لقادتها وضباطها (وثيقة)

شفق نيوز/ وجهت وزارة البيشمركة في إقليم كوردستان مديرياتها، ووحداتها كافة بأرسال لوائح القادة والضباط المشمولين بالإحالة على التقاعد، وذلك بعد إصدارها تعليمات جديدة تخص السن القانونية ضمن هذا الإطار.

ووفقا لكتاب رسمي صادر عن الوزارة ومذيل بتوقيع العميد الركن هوشمند حيدر رشيد نائب رئيس هيئة الأركان/ الإدارة والميرة، فإنه وجه مديريات ودوائر ووحدات البيشمركة بتنظيم اسماء المشمولين بالتقاعد.

وأشار الكتاب إلى أن رتبة الفريق سيتم إحالته على التقاعد في سن 63 عاما، وكذلك اللواء البالغ من العمر 60 عاما إضافة إلى العميد البالغ من العمر 58 عاما، والعقيد البالغ من العمر 55 عاما، والمقدم في سن 53 عاما، رائد - نقيب 49 عاما، ملازم أول - ملازم 45 عاما، ن.ع، ن.ض فني 55 عاما، ن.ع، ن.ض 50 عاما، ج أول، ب.م 45 عاما.

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