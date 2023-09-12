وزارة البيشمركة تبحث مع وفد أمني أمريكي آليات التحول للنظام الإلكتروني

شفق نيوز/ أعلنت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، عن عقد اجتماع رفيع بحضور وفد أمني أمريكي لمناقشة آلية كيفية العمل بشكل إلكتروني لإدارة شؤون الوزارة.

وجاء في بيان لإعلام الوزارة، ورد لوكالة شفق نيوز، أنه بإشراف الأمين العام لوزارة البيشمركة اللواء الركن بختيار محمد صديق، وبحضور معاون رئيس الأركان للإدارة والميرة اللواء الركن هوشمند حيدر رشيد، ومسؤول مكتب التعاون الأمني في القنصلية الأمريكية في أربيل الكولونيل مايكل كاجيرو، وعدداً من المديرين العامين في الوزارة، وممثل دائرة التكنولوجيا المعلومات، عُقد اليوم اجتماعاً حول آلية العمل بشكل إلكتروني للشؤون الإدارية في وزارة البيشمركة.

وأوضح البيان إن الاجتماع الذي حضره ممثل الشركة التنفيذية لشؤون الإدارية لوزارة البيشمركة، تم تقديم ملخص عن كيفية إدارة أعمالها للحضور ومستوى الخطوات التي وصلوا إليها، مضيفاً أن الأمين العام لوزارة البيشمركة أكد على أهمية وجود نظام إلكتروني للشؤون الإدارية في وزارة البيشمركة.

وأضاف البيان إن وزارة البيشمركة وفق مشروع قانون الإصلاح ستدخل خطوة بخطوة في مرحلة التحديث والتجديد في إدارة الشؤون الإدارية، لافتاً إلى أن كل جهود الوزارة لتوفير أفضل نظام للموارد البشرية لتسهيل إدارة الشؤون الإدارية في ديوان وزارة البيشمركة.