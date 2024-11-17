البيشمركة: انفجار طوزخورماتو استهدف رتل قائد عسكري خلال عملية أمنية واسعة

شفق نيوز/ أفادت وزارة البيشمركة في اقليم كوردستان، يوم الأحد، بأن الانفجار الذي وقع في قضاء طوزخورماتو شرقي محافظة صلاح الدين استهدف رتلا عسكريا خلال عملية امنية مشتركة لملاحقة خلايا تنظيم داعش.

وأعربت الوزارة في بيان، عن أسفها جراء انفجار عبوة ناسفة صباح اليوم ضمن حدود القضاء المذكور مستهدفة رتل قائد الفوج الثالث اللواء الأول المشترك بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة.

وأكد البيان أن الانفجار أسفر سقوط العقيد الركن سامان صابر سليمان قائد الفوج، والعقيد محمد رضا كريم ضابط الهندسة من الفرقة التاسعة في الجيش العراقي، والنائب ضابط شريف احمد محمد أمین ضحايا، مشيرا الى اصابة ثلاثة جنود آخرين بجروح.

ووفقا للبيان فإن، الحادث وقع نتيجة عملية تطهير أمنية واسعة ومشتركة.

من جهته نعى رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني سقوط ثلاث ضحايا بينهم ضابطان في اللواء المشترك بمحيط قضاء طوزخورماتو، مشدداً على ضرورة تعزيز التنسيق بين البيشمركة والجيش.

وأكد مسرور بارزاني في بيان، على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين قوات البيشمركة والجيش العراقي، لمواجهة التهديدات والمشاكل الأمنية، والعمل على ترسيخ السلام والاستقرار في المناطق الكوردستانية خارج إدارة حكومة إقليم كوردستان.